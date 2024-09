Unipol chiude la porta a Mps | Solo un accordo commerciale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il presidente diCarlo Cimbri torna a smentire un interesse per Montepaschi e anche la possibilità di un’integrazione con Bper, controllata da. Il gruppo bolognese, ha detto Cimbri parlando a margine delle regate di Luna Rosa a Barcellona, "potrebbe essere interessato a una partnership assicurativa con Mps" e in quell’ambito, se necessario, potrebbe valutare l’acquisto di una quota dell’istituto sotto il 10%, "a suggello dell’". Ad oggi, però, "la partnership assicurativa non è nelle possibilità" di Mps, che ha uncon Axa fino al 2027. Il chiarimento arriva mentre si moltiplicano indiscrezioni e scenari sul risiko bancario, alla luce della scalata lanciata da Unicredit su Commerz, che sta entusiasmando i mercati.