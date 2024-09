UEFA Champions League Sky | record ascolti con 27 Milioni di Spettatori comulati per Juventus e Milan

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Grande partenza per la nuovanella Casa dello Sport di Sky, con il primo martedì in esclusiva che ottiene in total audience ben 2700 mila*cumulati,sopra il milione per le due italiane e ildi circa 650 mila*per il postpartita: è il miglior martedì degli ultimi tre anni su Sky Sport.In particolare,-PSV, dalle ore 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, ha raccolto nel complesso in total audience 1 milione 122 milamedi*, con 2259 mila**unici e il 6,2% di share tv. A seguire,-Liverpool, dalle 21 sugli stessi canali, è stata vista in media in total audience da 1 milione 196 mila*complessivi e 2470 mila**unici, con il 5,3% di share tv.