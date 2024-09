Totò Schillaci | il quartiere Cap di Palermo a lutto ‘lo abbiamo visto crescere fieri di lui’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 set. (Adnkronos) – Un, il Cep di, alla periferia del capoluogo siciliano, che hanascere eTotò, il bomber morto questa mattina all’ospedale Civico diper un tumore al colon. La notizia della sua morte è arrivata al mercato rionale, dove in pochi minuti ha fatto il giro. “Siamo a– dice una signora anziana con i sacchetti in mano – per noi Totò era un vanto. Era riuscito a fare strada, a diventare famoso, era il segno del riscatto”. Un macellaio che abita vicino alla famiglia di origine di, piange. “Siamo cresciuti insieme – spiega – e anche quando era diventato famoso, quando era alla Juve, sua madre mi veniva a chiamare per dirmi ‘E’ tornato Totò’. Siamo devastati, anche se sapevamo che la situazione era davvero critica”.