Sinner la clamorosa sfida della moglie di Djokovic | Io non mi arrenderò

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Negli incroci pericolosi tra Jannike Nolesi inserisce anche Jelena, ladell'ex numero 1 serbo, con un clamoroso commento alla foto social che ritrae il 23enne di San Candido, reduce dal trionfo all'Us Open, secondo slam stagionale dopo gli Australian Open, insieme ai suoi due nuovi e pesanti ingressi nel parco-collaboratori. Si tratta, come noto, del preparatore atletico Marco Panichi e del fisioterapista Ulises Badio, due "big" del tennis dietro le quinte, chiamati a integrare lo staff di primordine che circonda l'altesino che con ogni probabilità chiuderà l'anno in testa al ranking Atp, a coronamento di una stagione difficile ma trionfale. Panichi e Badio sostituiranno Giacomo Naldi e Umberto Ferrara, coinvolti nel caso doping che ha rischiato di compromettere il 2024 di, se non addirittura la sua carriera.