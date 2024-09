Non solo salario Nuova figura sulla sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un aumento economico atteso dai lavoratori e importanti novità in merito alla. È stata raggiunta lunedì l’intesa per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti (Cpl) della provincia di Varese, scaduto il 31 dicembre 2023. Lo comunicano le sigle sindacali Fai e Uila. Al risultato si è giunti dopo quasi nove mesi di trattative, che hanno coinvolto proprio la Fai Cisl dei Laghi e la Uila Uil Milano Alta Lombardia con le associazioni di categoria Confagricoltura Varese, Coldiretti Varese e Cia Alta Lombardia. "Un accordo di rinnovo – commentano le parti sociali – che dà risposta ai lavoratori e alle lavoratrici della provincia di Varese, un settore primario, che in questo territorio si sviluppa soprattutto in aziende florovivaistiche e di manutenzione del verde". Sono circa 2.600 gli addetti nel Varesotto.