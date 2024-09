Montesarchio perde il ‘suo’ presidente | addio Tommaso il gigante buono

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Buon giorno oggi gradirei non esser disturbato dalle 16.30 alle 18.15..”. Era il solito messaggio del week-end del compiantoD’Ambrosio che ci ha lasciato proprio oggi. Due grandi amori sportivi, il Milan e l’Ac, il ‘’ per tanti (ha ricoperto la massima carica della compagine caudina fino ad agosto 2022) ed una vita passata tra il suo lavoro ed il calcio. Dipendente dell’Agenzia delle Entrate, era la migliore accoglienza che si potesse avere entrando nella ‘tana del lupo’. Sempre un sorriso, tanti consigli e quattro chiacchiere ‘sportive’. Il calcio la sua passione, il Milan, il tennis e soprattutto il suo: quando c’è stato bisogno di tenere botta in periodi difficili lui ci ha messo la faccia e qualche soldino. Sempre con la solita eleganza e sportività.