Mirafiori al centro della strategia Stellantis | in arrivo la Fiat 500 mild hybrid

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il futuro dipassa per l’ibrido. Carlos Tavares, amministratore delegato di, ha dichiarato che la500 ibrida sarà prodotta nello storico stabilimento torinese dal 2026. Un annuncio che apre nuovi scenari per un impianto che negli ultimi mesi ha visto ridursi gli ordiniversione elettricacitycar. “Ci piacerebbe produrre di più a”, ha affermato Tavares, riferendosi all’importanza, per il colosso,tecnologia, che garantisce una riduzione delle emissioni senza compromettere le prestazioni. Non si tratta solo di nuove tecnologie, ma di unaproduttiva che mira a ridare slancio a uno stabilimento chiave per il gruppo.