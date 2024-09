Marvel Studios accenna a un potenziale ruolo nel MCU per la leggendaria Meryl Streep

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 18 settembre 2024)a unnel MCU per laDi tanto in tanto si diffondono voci secondo cui isarebbero in trattativa con alcune vere e proprie icone di Hollywood (Robert De Niro, Al Pacino, Steven Spielberg) per partecipare a un prossimo progetto. Anche se di solito queste voci non si diffondono, Kevin Feige e co. hanno probabilmente parlato con quasi tutti gli attori più richiesti (o con i loro agenti) prima o poi, ma questo non significa che siano ufficialmente in trattativa per unspecifico. L’anno scorso, su internet si era diffusa la voce che laavrebbe potuto incontrare lo studio e, durante l’evento di ieri sera per la prima di Agatha All Along, la direttrice del casting Sarah Halley Finn ha lasciato intendere che questo potrebbe essere vero.