LIVE Juventus-PSG 3-1 Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | PSG in avanti in questi ultimi minuti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90’+2 Staff medico in campo per una botta alla testa subita da Caruso. 90’+1 Dentro Traorè fuori Gilbert e dentro Le Guilly e fuori Samoura. 90’+1 Gran palla di Thomas al centro dell’area, non arriva Bonansea di nuovo! 90? Saranno 5 idi recupero! 89? Palla lunga peer Thomas che cerca Bonansea, anticipata. 86? Girelli a terra in, staff tecnico in campo. 86? Brutto fallo di Loushimba sempre su Girelli. GIALLO anche questo inevitabile. 85? Saranno 5interamente nella metà campo juventina. Il PSG prova l’arrembaggio. 84? Ultimo cambio per Canzi. Esce Cascarino ed entra Emma Kullberg. 83? Brutto fallo di Fazer (già ammonita) su Girelli. 82? Pescata Katoto in fuorigioco. Ritmo che si è leggermente abbassato eche prova gestire il vantaggio.