L’Italia piange Totò Schillaci | il re delle Notti Magiche si è spento a 59 anni

(Di mercoledì 18 settembre 2024)il bomber di Italia ’90, Salvatore, per tutti. Dopo il ricovero in ospedalescorse ore, purtroppo è arrivata la peggiorenotizie. Il campione, 59, si èall’ospedale Civico di Palermo, dove si trovava: il quadro clinico era subito parso molto grave, con i tifosi che avevano sperato fino all’ultimo in un vero e proprio miracolo. Le condizioni di, che in carriera ha vestito le maglie di Messina, Juventus, Inter e Jubilo Iwata in Giappone, erano peggiorate dopo un iniziale miglioramento: in passato aveva subito già due interventi per un tumore al colon. La malattia che duefa credeva di aver sconfitto era purtroppo tornata, rendendo necessario il suo ricovero. Alla fine, dopo una dura lotta, per l’ex attaccante non c’è stato niente da fare.