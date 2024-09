L’importanza della salute mentale nell’ambiente di lavoro | la sfida è epocale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) di Michele Tamburrelli * A leggere le ricerche e gli articoli dei giornali, il mondo delsembra essere in grande difficoltà. Sebbene i dati Istat rilevino una crescita dei lavoratori occupati, questi non se la passano bene nei luoghi di, con ripercussioni negative sulla produttività e sulla crescita economica. Al fenomenocosiddetta “Great Resignation”, ovvero i dipendenti che in massa lasciano i posti di, si è aggiunto il “Quiet Quitting”, cioè un silenzioso disimpegno nei luoghi di, dove molti fanno il minimo indispensabile per non farsi licenziare, completamente distaccati dagli obiettivi e dai valori delle aziende. Lo studiosocietà americana Gallup (State of the Global Workplace) nella sua ultima edizione del 2024 ha rilevato un fenomeno ancora più preoccupante: i lavoratori attivamente impegnati a sabotare la propria impresa.