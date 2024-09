La Sir si presenta | Fare ancora la storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) di Alberto Aglietti PERUGIA A pochi giorni dal via ufficiale della stagione si è tenuta lazione della nuova squadra della Sir Susa Vim Perugia che ha cambiato poco rispetto allo scorso anno quando ha vinto tutto quello che c’era da vincere in Italia, in Europa e nel mondo. La carovana bianconera si è ritrovata lunedì mattina nel Salone d’Onore della Regione Umbria per il saluto istituzionale e alla sera ha voluto condividere insieme agli sponsor le sensazioni positive della nuova annata agonistica. Il messaggio che arriva è chiaro e forte: "Continuiamo a vincere e a scrivere la" A meno di una settimana dalla ventinovesima edizione della Supercoppa italiana che andrà in scena a Firenze, le protagoniste serrano i ranghi per affrontare l’evento che assegnerà il primo titolo della stagione.