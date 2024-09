Il trionfo a Parigi Lolly Omoruyi medaglia d’oro | Felicità inaspettata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È campionessa olimpica. Ed è la prima lodigiana della storia a vincere unanella rassegna a cinque cerchi. La pallavolista Loveth, 22 anni compiuti lo scorso 25 agosto, ha coronato l’11 agosto aun sogno che fino a un mese prima sembrava inimmaginabile. Inizialmente esclusa dalla rosa delle atlete che avrebbero partecipato alle Olimpiadi francesi, il 19 luglio ha saputo invece avrebbe dovuto sostituire l’infortunata Alice Degradi. In ballottaggio per prendere il posto della laterale pavese costretta a stare a casa c’era anche Stella Nervini, ma il tecnico argentino di La Plata affiancato da tutto il suo staff (del quale hanno fatto parte in particolar modo Massimo Barbolini e “mister secolo” Lorenzo Bernardi) ha scelto di puntare su di lei.