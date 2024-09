Il Guardian non ha pubblicato un articolo intitolato Vogliamo SALVINI LIBERO in Italia

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il 17 settembre 2024 su X è stata pubblicata una presunta prima pagina delcon al centro la foto di Matteo, leader della Lega e ora ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, accompagnata dal titolo “We wish afree Italy” che, secondo l’autore del post, si tradurrebbe con “in”. Il 14 settembre la procura di Palermo ha chiesto una condanna di 6 anni di carcere pernel processo Open Arms. Il leader della Lega, che allora era ministro dell’Interno del governo Conte, è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito alla nave dell’ONG spagnola di attraccare a Lampedusa nel 2019. Lo stesso giornohasui propri canali social un video in cui ha difeso le sue ragioni contro la procura di Palermo.