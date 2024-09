Fondo Sviluppo e Coesione Zannini | bene assegnazione 43 miliardi alla Regione saranno spesi entro un anno

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Mondragone. “Una buona notizia per la Campania e per i Casertani. Con la firma, siglata nella mattinata di ieri dal Governatore Vincenzo De Luca e dal presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, l’accordo didiventa realtà e la Campania e i Campani potrfinalmente disporre di oltre 4di euro assolutamente necessari per continuare a garantire nuovi e più efficienti servizi nonché nuove e più efficienti infrastrutture”.