Fitto vicepresidente della Commissione? Gastrite democratica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Urge un antiacido. Alla sinistra brucia lo stomaco: la diagnosi è “”. La nomina di Raffaeleesecutivoeuropea ha lasciato il segno tra Pd e compagni. Le reazioni variano dal livoroso al tragicomico. Prima, per giorni, i nemici del centrodestra avevano detto che Ursula von der Leyen non avrebbe mai nominato come stretto collaboratore un ministro del governo Meloni, e figuriamoci dopo che la premier non ne ha appoggiato la ricandidatura. I giallorossi gridavano che la Meloni era «isolata», «La von der Leyen ce la farà pagare», «L'Italia è all'angolo». Ora, spernacchiati dai fatti va detto che è una dolce abitudine- i rappresentantisinistra si dividono tra chilo attacca frontalmente e chi gli chiede una patente di idoneità, categorie che talvolta coincidono.