Dramma nel mondo del calcio addio all’amato dirigente | tifosi sconvolti per il lutto

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ore di profondo dolore per gli appassionati di, altra pesante perdita: ilnon ce l’ha fatta. Enorme sofferenza per ildel, costretto a vivere ore di grande difficoltà. In seguito alla pesante scomparsa di Totò Schillaci, infatti, nelle ultime ore è arrivata un’altra tragica notizia che ha sconvolto tutti: ilè passato a miglior vita,increduli.in lacrime, Christian Argurio colpito da un fatale infarto Ildelpiange la perdita di Christian Argurio,sportivo amato e apprezzato da tutti. Il 52 enne messinese è stato colpito da un improvviso infarto che l’ha costretto ad arrendersi. Un vuoto enorme lasciato nel cuore dei suoi conoscenti e non solo. Argurio si è sempre contraddistinto per le importanti qualità dae osservatore, con una particolare passione verso ilcroato.