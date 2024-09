De Rossi out i tifosi della Roma perdono l’ultimo totem Mercato schizofrenico e caos | l’ennesima trovata di una società pasticciona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La notizia è arrivata nelle prime oremattina, quando la città si stava ancora stiracchiando. Daniele Denon è più l’allenatore. Troppo straziante questo avvio di campionato per poter continuare insieme. Troppe partite ancora da giocare per rischiare di perdere ulteriore terreno dalle altre. È un annuncio tanto clamoroso quanto inaspettato. E non tanto perché recide un legame affettivo tra una tifoseria e una sua bandiera. A sorprendere sono i tempi, i modi, le parole, la stella cometa che si deciderà di seguire da questo momento in poi.e lasi confermano entità inquiete, smaniose di costruire un progetto salvo poi iniziare a smantellarlo poco dopo. Un mattone dopo l’altro. Un allenatore dopo l’altro. In otto mesi il club di Trigoria ha cannibalizzato prima José Mourinho e poi Daniele De