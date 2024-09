Dal boho-chic al borgogna fino agli stivali biker e al suede | i nuovi trend che sono qui per restare

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La stagione fredda è alle porte. È il momento di ripassare le sfilate e prendere atto delle tendenze moda dell’autunno 2024. Dalle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi, ecco i capi, gli accessori e i colori must-have.Balze, chiffon, e stratificazioni bohemien. Tutto è iniziato con la sfilata di Chloé, quando la nuova direttrice creativa del brand, Chemena Kamali, ha aperto gli archivi e rilanciato alla massima potenza lo stile anni 70 della maison in chiave ultra sofisticata. Uno show diventato subito virale che ha dettato ildella stagione in corso, tra lunghi abiti impalpabili, cappe,cuissardes e maxi occhiali con le lenti fumé. Calvalca l’onda anche Etro, che da sempre ha fatto dello stilela sua cifra, così come Isabel Marant.