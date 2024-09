Cinema a Roma la decima edizione del Mia con oltre 600 progetti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 set. (askanews) – Dopo l’2023, con una partecipazione in crescita, il Mia – Mercato Internazionale Audiovisivo – promosso da Anica (Associazione Nazionale Industrietografiche Audiovisive e Digitali) presieduta da Francesco Rutelli e Apa (Associazione Produttori Audiovisivi) presieduta da Chiara Sbarigia e diretto per il terzo anno da Gaia Tridente – torna adal 14 al 18 Ottobre 2024 con la suanelle storiche sedi di Palazzo Barberini e delBarberini. In 10 anni,100 sono state le opere audiovisive “Made in Mia” prodotte dopo la partecipazione al mercato di coproduzione del Mia, un’attestazione di successo per la capacità di selezione e per le importanti opportunità che il mercato offre in termini ricerca di co-produttori e partner internazionali (finanziari, distributivi e creativi).