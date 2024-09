Campari le dimissioni a sorpresa del Ceo Matteo Fantacchiotti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È durato appena cinque mesi il mandato dialla guida di. Il manager, nominato ad aprile, ha rassegnato ale«per motivi personali», con effetto immediato. Lo ha annunciatoin una nota, specificando che il contratto è stato risolto di comune accordo e che sono in corso le negoziazioni con il manager per definire la buonuscita. La notizia ha generato sconcerto fra gli investitori e il titolonon è riuscito a fare prezzo in apertura di Piazza Affari, con un ribasso teorico del 9,4%. Dopo aver espresso il suo rammarico a seguito della decisione di, Luca Garavoglia, presidente del Consiglio di amministrazione, ha dichiarato: «La nostra ambizione di crescita rimane fortissima.