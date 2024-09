Barella fiero | L’Inter può giocarsela con tutti oggi dimostrato!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nicolòbrilla a centrocampo in Manchester City-Inter. Al termine del match di Champions League, terminato 0-0, il calciatore italiano esamina la prestazione sua e dei compagni. COME IN FINALE – Nicolòdopo aver dato un grande contributo alnella sfida contro i campioni del Manchester City, dichiara: «È bellissimo giocare in questi palcoscenici, in questa competizione, in questi stadi. Due squadre forti, che hannoperché due anni fa hanno giocato una finale di Champions League. Però potevamo sfruttare meglio le occasioni, loro potevano fare gol. È tutta una questione di episodi, proprio come nella finale. Però ci siamo divertiti e abbiamodi potercela giocare con. Questa è la cosa importante».