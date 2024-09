Bar Carlino oggi | qui la diretta del prepartita contro lo Shakhtar Donestk

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Battute, riflessioni e pronostici: tutto legato da un sottile filo rossoblù. Tutto questo – e molto di più – è Bar, il talk show del nostro giornale che segue i pre-partita dei match rossoblù di Champions.ci siamo dalle 17 alle 18. Bologna in Europa: le tappe della cavalcata da sogno Un modo nuovo per legare una città, i tifosi e i nostri lettori a questa straordinaria avventura europea, e per fare ’comunità’ puntando sulla passione per il Bologna Football Club 1909. La trasmissione, che potete vedere qui in, trasforma il salotto allestito da ‘Neri Pasticceria Caffetteria’, in via Saragozza 81, in un’agorà dove anche voi potete dire la vostra sulle sorti della squadra rossoblù, dialogando con i nostri cronisti: basta presentarsi con una copia del giornale e con il coupon con la propria formazione ideale.