Atalanta-Arsenal Gasperini | Nuova formula accattivante

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Sarà la nostra prima vera partita in Champions in casa nostra, con lo stadio pieno. È la quarta partecipazione in sei anni e di questo siamo molto felici”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Gian Piero, a Sky Sport poco prima della conferenza stampa alla vigilia del match contro l’: “L’è una squadra che in questi anni insieme a City e Liverpool sta dominando il calcio inglese, è una squadra che oltre ad avere giocatori forti è molto compatta e organizzata. Sarà una partita di assoluto valore, un test molto importante. Per noi il traguardo è raggiungere il prossimo turno e fare bene in casa è molto importante”. Quindi in conferenza stampa: “L’è una squadra che apprezzo molto, è molto compatta e organizzata, è un bell’esempio di calcio, i risultati parlano per loro anche se non sono riusciti a vincere la Premier.