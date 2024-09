Assalto con la ruspa Sparò e uccise il vicino La pm | Condannate Mugnai a 2 anni e 8 mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Duee 8. È la condanna chiesta dalla Pubblico ministero Laura Taddei per Sandrol’uomo che nel gennaio del 2023otto colpi di fucile a Gezim Dodoli, ilche gli stava distruggendo casa con laa termine di una lite. La parte civile chiede di riqualificare il reato: per gli avvocati dell’albanese ucciso non si tratta di un eccesso colposo di legittima difesa ma di un omicidio volontario. Per la sentenza c’è però ancora da aspettare: fino all’8 ottobre alle 10, anche per eventuali repliche. Così ha stabilito il Gup Claudio Lara nell’udienza di ieri.sarà giudicato con rito abbreviato che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena. I difensori ribattono all’accusa di eccesso di legittima difesa della Procura chiedendo l’assoluzione e parlando di una "Situazione di pericolo non solo per se stesso ma anche per i familiari".