Agricoltura | senatori Pd ' comparto vitivinicolo in ginocchio per peronospera'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) - “Questa mattina, finalmente, il governo ha risposto in Commissionealla nostra interrogazione sull'emergenza della. Una risposta tardiva e insufficiente da mesi seguiamo i disagi delal fianco degli amministratori locali alle prese con questa emergenza. Un, per mesi, ignorato dal Governo che ha messo in campo azioni parziali e soprattutto con grave ritardo". Così in una nota idel Partito democratico Silvio Franceschelli e Michele Fina. "Sono 10 mila le aziende colpite dalla peronospora - aggiungono - per circa 20mila ettari coltivati per le quali i fondi stanziati sulla vendemmia 2023 non sono sufficienti. Lo avevamo denunciato già mesi fa ma il Governo, anche nella risposta di questa mattina, si limita a giustificazioni e rinvii.