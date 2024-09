WWE | Bron Breakker vs Jey Uso a Raw settimana prossima ma non solo Altra super puntata in arrivo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 17 settembre 2024) Durante l’ultimo episodio di Raw, andato in onda nella notte, la WWE ha confermato due incontri (decisamente importanti) per ladi: Jey Uso sfideràcon in palio l’Intercontinental Title del membro della famiglia Steiner, mentre Sami Zayn se la vedrà con Ludwig Kaiser, a seguito di quanto visto in quel di Portland, con l’adepto di GUNTHER colpito dall’Helluva Kick di Sami. Il tutto con sullo sfondo l’obiettivo primario dell’ex partner di Kevin Owens, ovvero convincere il Ring General, nonché World Heavyweight Champion, a mettere in palio l’alloro massimo del roster di Raw in quel di Bad Blood.