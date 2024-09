Traffico Roma del 17-09-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per la flotta del trasporto pubblico capitolino la settimana Europea della mobilità si è aperta all’insegna della sostenibilità sono stati presentati Ieri infatti i primi 10 nuovi mezzi prodotti da Mercedes Benz entreranno in servizio entro settembre sulla 81 est del trasporto della periferia ovvero quello affidato ad autoservizi Troiani altri 10 bus elettrici Arriveranno entro il mese di ottobre mentre ulteriori 40 nuovi bus saranno disponibili entro gennaio 2025 lunghi 12 metri con pianale ribassato e sono dotati di postazioni in rampa per l’accesso delle persone con disabilità sono a trazione totalmente elettrica le batterie di nuova generazione installate su eBay consentono un raggio di percorrenza di circa 300 km venerdì trasporti pubblici a rischio ae nel Lazio a causa di uno sciopero di 24 ...