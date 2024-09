Totò Schillaci si aggravano le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Tutta l’Italia tifa per lui, ma è appena arrivata la notizia che non avremmo voluto sentire.Si sono aggravate ledi, ex attaccante della Nazionale italiana, della Juventus e dell’Inter, attualmente ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo., noto per le sue straordinarie prestazioni ai Mondiali del 1990, era stato inizialmente descritto dai medici come in fase di miglioramento, ma nelle ultime ore il suo quadro clinico ha subito un peggioramento. I sanitari monitorano attentamente l’evoluzione della situazione, e la notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e nel mondo del calcio., che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano, è ora al centro dell’attenzione per le suedi salute, mentre si attende un ulteriore aggiornamento sul suo stato.