Taylor Swift non ha perso 150 milioni di dollari dopo aver sostenuto a Kamala Harris

(Di martedì 17 settembre 2024) Il 15 settembre 2024 è stato pubblicato un post su X secondo cui «hacirca 150dia causa del boicottaggio dei suoi prodotti e dei suoi cimelicome presidente». In allegato c’è anche una foto di, in primo piano, mentre piange. L’11 settembre, tramite un post sui propri profili social, la cantante statunitense aveva annunciato pubblicamente il proprio sostegno aper le prossime elezioni presidenziali di novembre. Ma non è vero che l’endorsement le è costata una simile perdita economica. Questa presunta notizia infatti è nata con intento satirico, ma è stata creduta e presentata come reale.Nessuna testata o fonte affidabile ha riportato quanto scritto sui social.