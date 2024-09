Sì sono uno stupratore Dominique Pelicot ammette i 10 anni di violenze di gruppo sulla moglie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Parigi, 17 settembre 2024 - ''Sì,uno''. Anzi, "unocome gli altri in questa stanza". Così, sul banco degli imputati del tribunale penale di Avignone, ha ammesso laconicamente di aver drogato, violentato e fatto violentare suaGisele per quasi 10, senza che lei se ne accorgesse. Ha ammesso anche di aver contattato almeno altri 50 uomini, di età compresa fra i 26 e i 74, perché abusassero di lei. Duecento circa gli episodi di violenza subiti dalla donna, secondo l’accusa, alcuni dei quali filmati dal marito perché questo “faceva parte del piacere”.ha ammesso la sua colpevolezza per la prima volta da quando è iniziato il processo lo scorso 2 settembre, dopo un’assenza per malattia.