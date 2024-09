Si presenta a casa dell’ex moglie e la minaccia | arrestato

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 17 settembre 2024) LIVORNO – Stalking alla ex, in manette un 50enne livornese. L’accusa è minacce ed atti persescutori Ad eseguire l’arresto i carabinieri della stazione di Montenero che sono intervenuti in piena notte in un’abitazione a seguito di richiesta di soccorso pervenuta alla centrale operativa del comando provinciale. Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo, dopo la mezzanotte, si èto sottondola pesantemente. Dopo averla convinta a scendere, nonostante l’ora, oltre a strattonarla e asportarle con forza il telefono cellulare. La vittima è riuscita comunque ad allertare i carabinieri che sono prontamente intervenuti sul posto sorprendendo l’uomo ancora intento ad inveire nei confronti della donna. Non essendo la prima volta che teneva comportamenti aggressivi e minatori nei confronti, è stato