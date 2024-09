Serie B confermate le 4 giornate di squalifica per Lochoshvili e Kallon

Leggi tutta la notizia su sportface

le 4 giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo a Luka, difensore della Cremonese, in seguito alla partita della terza giornata di Serie B contro il Palermo. Lo ha deciso la Prima Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, respingendo il reclamo della Cremonese. Quattro turni di stop anche per il collaboratore tecnico Giuseppe Brescia. Stessa sorte per Yayah della Salernitana, fermato per quattro giornate dopo la partita contro la Sampdoria: respinto il ricorso presentato dalla Salernitana.