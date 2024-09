Ruba l’ambulanza mentre lo soccorrono | Volevo andare all’ospedale da solo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Una vicenda rocambolesca quella che è avvenuta sul lungarno di Firenze: un uomo soccorso dal 118 ha cercato di mettersi in fuga a bordo delche l’aveva appena soccorso. Così un 30enne di origini marocchine, invece di essere ricoverato, ha finito la giornata con una denuncia per tentato furto. Secondo quanto ricostruito, le volanti della questura sono intervenute sul lungarno Soderini, per la segnalazione di un uomo in stato di agitazione, probabilmente a seguito di una lite con altre persone. Sul posto è arrivata anche. I sanitari hanno iniziato le procedure di cura e controllo delle lesioni che il 30enne aveva riportato durante la rissa quando, ad un certo punto, il giovane ha iniziato ad agitarsi di nuovo e ad inveire contro i soccorritori. A quel punto, con un balzo, è salito suled è partito.