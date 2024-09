Open Arms ex ministra Trenta | Il M5s avrebbe dovuto bloccare prima Salvini La richiesta del pm sia da monito sul rispetto del diritto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) “I 5 Stellerofermaree impedire che si arrivasse a certi livelli. Quando ci fu il caso Diciotti,fu proprio lasciato libero di fare quello che voleva”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Cinque Notizie, su Radio Cusano Campus, da Elisabetta, ex esponente del M5s e titolare del ministero della Difesa nel governo Conte Uno.ripercorre tutte le tappe della vicenda, per la quale il leader della Lega, all’epoca ministro dell’Interno, è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio: “Nell’agosto del 2019 eravamo già in una fase di crisi di governo:aveva vinto le elezioni europee e da tempo aveva cominciato ad assumere degli atteggiamenti particolari. Diceva che voleva i pieni poteri e questo era qualcosa che nel M5s si sentiva.