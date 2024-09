Musica la pianista Giuseppina Torre in concerto a Roma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 set. (askanews) – Dopo il grande successo ad aprile del tour in Corea del Sud e dei concerti estivi in Italia, tra cui l’esibizione a Milano per La Milanesiana (rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi), lae compositrice sicilianail 19 settembre si esibirà presso il Chiostro di Campitelli del Teatro Marcello di(Piazza di Campitelli, 9 – ore 20.30), all’interno della rassegna Concerti del Tempietto – Festivalle delle Nazioni. Ilsarà un’opportunità unica per ascoltare dal vivo le composizioni tratte da “The Choice”, il suo nuovo disco di inediti, che hanno conquistato il pubblico internazionale grazie alla loro profondità emotiva e raffinata maestria compositiva. Inoltre, il 22 settembre, alle ore 6.