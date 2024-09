Milan-Liverpool | Mike Maignan si infortuna debutto forzato per il giovanissimo Lorenzo Torriani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Momenti di grande preoccupazione durante la sfida tra. Dopo pochi minuti dall’inizio del match, il portiere rossoneroha cominciato a manifestare evidenti segnali di malessere, accasciandosi al suolo in seguito a quelli che sembravano problemi muscolari. Nonostante la condizione precaria,ha deciso di rimanere in campo, ma la sua prestazione è stata visibilmente compromessa, come dimostrano le incertezze nei due gol subiti ad opera di Konaté e Van Dijk. Sorprendentemente, nonostante le aspettative, il portiere francese è tornato in campo anche nel secondo tempo. In panchina, due giovanissimi pronti a sostituirlo: il 19ennee Lapo Nava, figlio dell’ex rossonero Stefano Nava.