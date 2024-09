Meta colpisce i media statali russi Arriva il ban per Russia Today e non solo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 17 settembre 2024) Anche Facebook prende posizione contro. Lunedì 16 settembre è stato diffuso da(la società madre del social network) l’annuncio del bando di, Rossiya Segodnya e altre reti didalle sue piattaforme, sostenendo che talihanno usato tattiche ingannevoli per condurre operazioni di influenza segrete su Internet. “Dopo un’attenta valutazione, abbiamo ampliato la nostra azione di contrasto nei confronti dei. Rossiya Segodnya, Rt e altre entità correlate sono ora bandite dalle nostre app a livello globale per attività di interferenza con l’estero”, ha dichiarato la società in un comunicato scritto.