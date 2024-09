Medio Oriente ogni giorno cinque bambini perdono la vita o rimangono feriti a causa dei raid israeliani in Cisgiordania Lo afferma Save the Children

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 settembre 2024) “Il numero diuccisi odalle forze israeliane e dai coloni inè più che raddoppiato dallo scorso ottobre”, quand’è deflagrato il conflitto in, “con un bilancio di 158 morti e almeno 1.400, e si teme che ci siano ulteriori vittime in seguito all’escalation di violenza delle ultime sei settimane”. Lo dichiarathe– l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare ie le bambine a rischio e garantire loro un futuro. Secondo gli ultimi dati disponibili, 115sono stati colpiti a morte tra il 7 ottobre e il 14 agosto, il triplo rispetto ai 10 mesi precedenti. Altri sono stati uccisi in attacchi aerei e di droni. In totale sono 1.558 icolpiti, ciò significa che da ottobre sono stati uccisi oin mediaal