Maltempo nel Foggiano fuoristrada dei vigili del fuoco travolto dalla piena | il caporeparto disperso

(Di martedì 17 settembre 2024) Foggia, 17 settembre 2024 – L’attesa ondata dicolpisce duro in Puglia. Nelladi un torrente haundeidelche stavano soccorrendo un automobilista in panne, ilmentre un secondo pompiere è stato salvato dai colleghi. E’ successo sulla Sp 30 tra San Severo e Torre Maggiore. Non è chiaro se ci siano altre auto e altre persone coinvolte. Anche Lecce e Brindisi sono state colpite nel pomeriggio da un violento nubifragio. Molti i disagi e i danni, i maggiori a San Pancrazio Salentino ed Erchie, nel Brindisino, dove le strade si sono trasformate in fiumi, e le auto sono state inghiottite dall’acqua. Un altro pompiere recuperato vivo, ricerche in corso Pescar, l’ospedale allagato La perturbazione ha imperversato su tutta la costa adriatica.