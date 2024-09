Luna Rossa fa sognare con i giovani! Gradoni e Ugolini dispensano classe e dominano in Youth America’s Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024)ha regalato grandissimo spettacolo nella prima regata dellaCuple, prima edizione della competizione sportiva più antica del mondo riservata agli under 25. Il sodalizio italiano è stato impeccabile nelle acque di Barcellona, nell’unica prova di flotta disputata oggi pomeriggio dopo rinvii progressivi a causa della mancanza di vento che hanno fatto scattare la gara con tre ore e mezza di ritardo rispetto al programma originario (alle ore 17.40). C’era enorme attesa per vedere all’opera Marco, preannunciato fuoridella vela internazionale che a soli 15 anni venne premiato come World Sailor of the Year per i trionfi in serie ai Mondiali nellaOptmist.