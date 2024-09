L’Abruzzo in ginocchio per il maltempo | le terribili immagini di Pescara

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Ilha colpito duramente, causando forti disagi in diverse località. A, le piogge intense hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi e diversi sottopassaggi sono stati allagati. Per gestire l’emergenza, il sindaco Carlo Masci ha disposto l’apertura del Centro operativo comunale (Coc), attivando la Protezione civile, la polizia locale e squadre addette all’ambiente per far fronte alle situazioni critiche. Gli assessori comunali Massimiliano Pignoli e Cristian Orta, insieme alla vicesindaca Maria Rita Carota, hanno supervisionato le operazioni, effettuando sopralluoghi nelle aree maggiormente colpite.