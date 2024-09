La Uefa Champions League su TV8 con Champions Night e Gialappa’s Night

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 17 settembre 2024) L’appuntamento con laè su TV8, unico canale in chiaro del digitale terrestre che propone le partite della massima competizione europea per club. È la prima volta, infatti, che la rete – per tutta la fase a girone unico – trasmette, ogni mercoledì, in diretta alle ore 21.00, uno dei top match tra i più prestigiosi club stranieri. Il pimo appuntamento è per mercoledì 18 settembre quando a scendere in campo sono Paris Saint-Germain e Girona. La serata si apre con TV8, con lo studio pre-partita, alle ore 20.20, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga e Stefano De Grandis, e per la prima serata di coppa, ospiti d’eccezione Gianluca Zambrotta e Aldo Serena, oltre al tifosissimo Nicola Savino. A fine match, spazio per i commenti post-partita con interviste, commenti e approfondimenti.