La sfida di de Pascale | Case di riposo lager? Fuori nomi e cognomi

(Di martedì 17 settembre 2024) Ravenna, 17 settembre 2024 – Sulledi" in Emilia-Romagna (così le ha definite la candidata di centrodestra Elena Ugolini, che poi si è scusata del paragone improprio) Michele denon è disposto a passare oltre. Il candidato governatore del centrosinistra invita Ugolini a faree cog. "Ugolini, pur scusandosi doverosamente per aver accostato leresidenza anziani dell’Emilia-Romagna ai, ha però confermato di avere visitato direttamente diverse strutture della nostra regione nelle quali non si dovrebbe ’’avere cuore’’ di lasciare i nostri anziani. Detta così, Ugolini lascia intendere di aver constatato situazioni di irregolarità, se non di veri e propri maltrattamenti".