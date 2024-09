La grande fuga da Azione E Calenda rosica per gli addii di Carfagna Gelmini e Versace

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo Enrico Costa, anche Mariastella, Marae Giusylasciano. La decisione era nell'aria da giorni, ma il passaggio, tra gli altri, della portavoce e della presidente del partito di Carloal gruppo Misto - almeno per ora - fa rumore. “Il mio percorso insi conclude oggi. Ho avuto con Carloun confronto sereno e leale e per quanto mi riguarda la stima e la gratitudine nei suoi confronti restano immutati, ma le scelte politiche del movimento a cui ho aderito con entusiasmo due anni fa vanno in una direzione che non posso condividere perché significativamente diversa da quella originaria.