Javier Martinez nei guai a poche ore dall’ingresso al GF rischia una causa legale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Come svela Il Corriere dello Sport, prima di entrare nel reality condotto da Alfonso Signorini,era parte di una squadra di pallavolo, con la quale aveva firmato un contratto. Il team in questione è l’Avimecc Modica, squadra siciliana nella qualeha già giocato dal 2020 al 2022. Secondo quanto riportato dal quotidiano, per la stagione 2024/2025,aveva raggiunto un accordo che prevedeva la sua presenza a un raduno con tenici e compagni. Tuttavia, l’ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island ha preferito partecipare ai provini per il GF e all’avventura nella Casa. Ma, così facendo: “Ha spiazzato la società siciliana,non ha fornito adeguate motivazioni per giustificare la sua assenza e il mancato rispetto degli obblighi contrattuali.