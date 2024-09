In Alta Val Seriana arriva il dottor Carrara | coperti più di 500 residenti da anni senza medico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024) Valbondione. Manca ancora la conferma ufficiale dell’Asst Bergamo Est, ma sarebbe solamente questione di giorni prima che l’Valpossa finalmente accogliere un nuovodi base: ilRoberto, 71e bergamasco di nascita, ha infatti accettato l’incarico nell’ambito afferente ai Comuni di Valbondione, Gromo e Gandellino. “Abbiamo avuto notizia dallo stesso, che sapevamo essere interessato al nostro ambito, dell’accettazione del posto vacante – conferma Dario Fusè, assessore del Comune di Valbondione con delega alla Salute e ai Servizi Sociali -. Ora manca solamente la comunicazione ufficiale dell’ufficio di competenza: il 25 settembre è in programma un sopralluogo in paese per conoscere gli ambulatori”.