Il Sì dopo quasi 200 km a piedi Matrimonio fuori dal comune per la famosa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Diquesti ultimi mesi se ne sono visti tanti ma mai come questo della nota influencer. Solo l’altro giorno raccontavamo delle nozze di Ignazio Boschetto de Il Volo, che ha sposato la sua Michelle con una doppia cerimonia ma di fatto classica ma questo è a dir pocodal. E ci sono voluti un anno e mezzo di preparativi per organizzare il cammino verso il Sì. Non è una metafora: i due sposini e un gruppo di amici e familiari hanno camminato per200 chilometri prima di giurarsi amore eterno. “Siamo sicuramente un po’ matti, lo ammettiamo”, scrive lei sul proprio profilo Instagram. “Ma quando ci siamo promessi di sposarci – continua – lo abbiamo fatto al termine del Cammino di Santiago,aver percorso 1000 km insieme”. Leggi anche: “Eccolo il vero”.