Il ritorno in pubblico di Stefano Tacconi | dall’aneurisma alla rinascita

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo mesi di lotta contro un aneurisma cerebrale che lo aveva colpito nell’aprile 2022,è finalmente pronto a fare il suoin. Ecco come sta adesso. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana, oggi 67enne,ha deciso di apparire nuovamente allo stadio per assistere al big match tra Juventus e Napoli, segnando una tappa simbolica nel suo difficile cammino verso la guarigione., foto Ansa – VelvetMagUna lunga battaglia Il 23 aprile 2022,è stato ricoverato d’urgenza a causa di un aneurisma cerebrale, che lo ha costretto a un lungo periodo di terapia intensiva e successiva riabilitazione. Per mesi, l’ex portiere ha dovuto affrontare enormi difficoltà fisiche e psicologiche, imparando nuovamente azioni basilari come camminare e parlare.