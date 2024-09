Il Città di Falconara | torna al palaBadiali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo le feroci polemiche della scorsa settimana, tra il ricorso al Tar (perso dall’Rti Falconarese, Dinamis edi) per lo stadio Roccheggiani (in luogo dell’Olimpia Juventu‘98), gli annunci deldistesso di valutare di trasferire lontana dall’attività di calcio a cinque e l’accesa discussione (a distanza) con il dirigente dell’Ufficio sport Alberto Brunetti per orari, pendenze e campo, il club del presidente Marco Bramucci tornerà a giocare sabato, proprio in via dello Stadio, per un test amichevole contro la Virtus Romagna. Partita in programma alle 18, in attesa dell’esordio in campionato. Le Citizens debutteranno addirittura il 6 ottobre a San Donato Milanese per la seconda giornata (la prima riposano, ndr). Il ritorno al, per la terza giornata, avverrà invece il 27 ottobre contro la Royal Team Lamezia.